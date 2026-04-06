Eliminato il capo degli 007 iraniani Netanyahu | Non ci fermeremo

Le forze israeliane hanno eliminato il capo dell’intelligence iraniana e un comandante militare. Il primo è stato ucciso in un’operazione mirata, mentre il secondo era coinvolto in attività militari. Il premier israeliano ha confermato l’accaduto e ha dichiarato che l’azione continuerà. La notizia arriva in un momento di tensione tra i due paesi, senza dettagli su possibili reazioni o conseguenze.

L’avvicinarsi dell’ultimatum Usa e le trattative in corso non hanno aperto margini di de-escalation in Medio Oriente. Anzi, il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha promesso: «Continueremo con tutte le nostre forze, finché la minaccia non sarà eliminata e tutti gli obiettivi di guerra non saranno raggiunti». E sul fronte libanese, le Idf hanno eliminato «per errore» pure Pierre Mouawad, ovvero l’esponente del Partito cristiano delle forze libanesi, apertamente contrario a Hezbollah. Le forze militari israeliane hanno ammesso alla Bbc di aver sbagliato. Pare che l’obiettivo fosse una figura chiave della milizia sciita, localizzata in un edificio residenziale a Est di Beirut in cui si trovava anche Mouawad per celebrare la Pasqua in famiglia. 🔗 Leggi su Laverita.info

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