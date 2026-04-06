Elia Del Grande di nuovo in fuga la clamorosa evasione di Pasqua del 50enne che sterminò la famiglia | è caccia all’uomo

Elia Del Grande, 50 anni, di Cadrezzate, è di nuovo in fuga. Nei giorni di Pasqua ha portato a termine un’ulteriore evasione, tentando di sfuggire alle forze dell’ordine. La sua fuga ha suscitato grande attenzione tra le autorità, che hanno avviato una caccia all’uomo. Del Grande era già noto per aver commesso un grave reato contro la propria famiglia, ma nonostante ciò si trova ancora a piede libero.

Elia Del Grande è ancora in fuga. Il 50enne di Cadrezzate, noto per essere stato l’autore della cosiddetta “strage dei fornai”, non è rientrato domenica 5 aprile dal permesso per Pasqua che gli ha consentito di allontanarsi dalla casa-lavoro di Alba dove avrebbe dovuto trascorrere sei mesi per lavorare come volontario in una mensa dei poveri. Del Grande avrebbe dovuto rientrare nel pomeriggio. È la seconda volta in sei mesi che il detenuto 50enne si dilegua. A novembre si era allontanato da una struttura analoga nel Modenese. Cos’ha fatto Del Grande e cosa succede ora. L’allarme per la fuga di Elia Del Grande dalla una casa lavoro ad Alba è scattato immediatamente dando il via alle ricerche che dal Piemonte si sono estese a tutto il resto d’Italia. 🔗 Leggi su Open.online

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Elia Del Grande evaso di nuovo dalla casa lavoro, ricerche in corso: nel ’98 sterminò la famigliaElia Del Grande, noto per essere stato l'autore della "strage dei fornai" (nel 1998 sterminò la famiglia a colpi di fucile), è di nuovo in fuga.

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