Elezioni e trasparenza dell' amministrazione l' invito di Saverio Pazzano agli altri candidati

Durante il dibattito sulla trasparenza della futura amministrazione, in seguito al rifiuto della candidatura di un candidato da parte di un altro esponente, un candidato sindaco di Reggio Calabria ha preso la parola per invitare gli altri candidati a discutere di questo tema. La questione riguarda la chiarezza e la trasparenza delle procedure elettorali e amministrative in vista delle prossime elezioni comunali.

Nel dibattito in corso sulla trasparenza della futura amministrazione (innescato dal caso della candidatura di Merenda rifiutata da Francesco Cannizzaro), interviene Saverio Pazzano, anche lui in corsa per la fascia di sindaco di Reggio Calabria. “Cari Battaglia e Cannizzaro, in ordine alfabetico. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Elezioni a Cava de’ Tirreni, Giordano: “Agli altri candidati a sindaco chiedo un confronto su programma e idee”Tempo di lettura: < 1 minutoUn confronto pubblico su programma e idee per rilanciare Cava de’ Tirreni. Argomenti più discussi: Elezioni e trasparenza dell'amministrazione, l'invito di Saverio Pazzano agli altri candidati; Elezioni comunali, Saverio Pazzano (La Strada): Chiunque vinca garantisca l’accessibilità online dei lavori delle commissioni · ilreggino.it; Comunali, Lamberti Castronuovo ufficializza la sua candidatura a sindaco di Reggio Calabria; Salta l’accordo civico, Nucera fa un passo indietro e sostiene Battaglia: corsa a quattro per Palazzo San Giorgio. Pazzano si rivolge a Battaglia e Cannizzaro: la richiesta di ‘trasparenza’ in vista delle elezioniCari Battaglia e Cannizzaro, in ordine alfabetico, ieri ho seguito un po’ di botta e risposta sulle composizioni delle liste e sui cambi di casacca. Senza entrare nel merito, confesso che ho creduto ... strettoweb.com Elezioni Comunali: Pazzano chiede al futuro Sindaco l’accessibilità online ai lavori delle Commissioni Tramite un post, pubblicato sul proprio profilo Facebook, il Leader del Movimento politico reggino "La Strada", Saverio Pazzano, lancia un appello ai candid - facebook.com facebook