Elezioni ad Arezzo e Lucignano | il taccuino elettorale

Da arezzonotizie.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo e Lucignano si preparano alle elezioni comunali previste per il 24 e 25 maggio 2026. Le consultazioni riguardano le amministrazioni locali di entrambi i Comuni e si svolgeranno in due giornate consecutive. I cittadini sono chiamati a recarsi alle urne per scegliere i nuovi sindaci e i consigli comunali. La campagna elettorale è già iniziata con incontri pubblici e presentazioni delle candidature.

La primavera 2026 prevede un importante appuntamento elettorale per Arezzo e Lucignano: le amministrative del 24 e 25 maggio. Il calendario degli eventi organizzati dai candidati a sindaco, dalle liste, dagli stessi comitati che sostengono la corsa alla fascia tricolore. Martedì 7 aprile - Parte da Piazza Risorgimento la campagna elettorale di Marco Donati, che domani, lunedì 7 aprile, presenterà ufficialmente le liste a sostegno della sua candidatura a sindaco di Arezzo. L’appuntamento è alle ore 18:30 per un incontro pubblico con la città, durante il quale verranno presentati i candidati e illustrati i principali punti del progetto politico. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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