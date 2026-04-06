Elezioni ad Arezzo e Lucignano | il taccuino elettorale

Arezzo e Lucignano si preparano alle elezioni comunali previste per il 24 e 25 maggio 2026. Le consultazioni riguardano le amministrazioni locali di entrambi i Comuni e si svolgeranno in due giornate consecutive. I cittadini sono chiamati a recarsi alle urne per scegliere i nuovi sindaci e i consigli comunali. La campagna elettorale è già iniziata con incontri pubblici e presentazioni delle candidature.

La primavera 2026 prevede un importante appuntamento elettorale per Arezzo e Lucignano: le amministrative del 24 e 25 maggio. Il calendario degli eventi organizzati dai candidati a sindaco, dalle liste, dagli stessi comitati che sostengono la corsa alla fascia tricolore. Martedì 7 aprile - Parte da Piazza Risorgimento la campagna elettorale di Marco Donati, che domani, lunedì 7 aprile, presenterà ufficialmente le liste a sostegno della sua candidatura a sindaco di Arezzo. L’appuntamento è alle ore 18:30 per un incontro pubblico con la città, durante il quale verranno presentati i candidati e illustrati i principali punti del progetto politico. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Temi più discussi: Elezioni comunali: termine candidature, come si vota e quando. Lo spiegone; Elezioni, la corsa alle liste. Il sindaco boccia le critiche: Un flop? Leggete l’Observer; Elezioni ad Arezzo e Lucignano: il taccuino elettorale; Fratelli d’Italia Arezzo a congresso, si chiude il commissariamento. Apertura del punto elettorale di Noi Moderati ad ArezzoSi è aperto in questi giorni in via Madonna del Prato 66 il punto elettorale di Noi Moderati, nuovo spazio di incontro, ascolto e partecipazione messo a disposizione della cittadinanza aretina in vist ... msn.com Elezioni, Lucia Tanti mette in campo la componente civica Avanti Arezzo insieme a Forza ItaliaLucia Tanti mette in campo Avanti Arezzo, presenza civica nella lista unitaria con Forza Italia. Accanto al simbolo del partito guidato a livello nazionale da Tajani e in provincia di Arezzo da Mennin ... corrierediarezzo.it Una delle componenti federali parla in vista delle elezioni facebook Ungheria, il sospetto di un finto attentato al gasdotto per aiutare Orbán alle elezioni x.com