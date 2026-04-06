Una foto che mostra un'elefantessa di 65 anni coperta di polvere rosa ha suscitato grande attenzione sui social media. La presenza di questa immagine ha portato all'apertura di un'indagine ufficiale in India sulla morte dell'animale, diventato involontariamente protagonista di un servizio fotografico molto discusso. La vicenda ha generato numerosi commenti e dibattiti online, anche grazie alla diffusione di ulteriori dettagli sulla vicenda.

La morte di Chanchal, un’ elefantessa di 65 anni diventata involontariamente protagonista di un servizio fotografico molto discusso, ha acceso un intenso dibattito online e portato all’apertura di un’indagine ufficiale in India. L’animale viveva nell’area del Forte Amber, nei pressi della città di Jaipur, nello Stato del Rajasthan, ed era stato utilizzato mesi prima per uno shooting artistico che la mostrava completamente coperta di polvere rosa. Le immagini dello shooting, diffuse sui social nei mesi successivi, hanno attirato grande attenzione e allo stesso tempo forti critiche. Nel servizio fotografico ideato dalla fotografa russa Julia Buruleva, l’elefante appare colorato di rosa acceso mentre una modella, anch’essa dipinta dello stesso colore, posa sulla sua schiena davanti a un tempio hindu abbandonato. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Elefantessa coperta di polvere rosa: la foto choc e il mistero sulla morte di Chanchal hanno infiammato il web

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Morta l’elefantessa Chanchal, dipinta di rosa per uno shooting: polemica social contro la fotografaÈ morta l'elefantessa Chanchal, dipinta di rosa per degli scatti pochi mesi prima.

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Elefantessa dipinta di rosa muore cinque mesi dopo lo shooting: «Cause naturali». Ma è polemica sulla fotografaUn'immagine spettacolare che ha fatto il giro del mondo, trasformatasi in pochi mesi in un caso internazionale. Chanchal, l'elefantessa di 65 anni diventata famosa sui social per ... leggo.it