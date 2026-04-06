Ecco come la Russia recluta mercenari yemeniti in Ucraina

Di recente, si è parlato del coinvolgimento di mercenari yemeniti nel conflitto in Ucraina. La morte di un giovane proveniente dallo Yemen nel fronte orientale ha portato alla ribalta questa realtà. Le autorità russe avrebbero reclutato cittadini yemeniti per partecipare alle operazioni militari nel paese europeo, un fenomeno che sta crescendo e che sta attirando l’attenzione di osservatori e media.

La morte di un giovane yemenita sul fronte orientale ucraino ha riacceso l’attenzione su un fenomeno poco discusso ma crescente: il reclutamento di cittadini yemeniti da parte delle forze russe per combattere in Ucraina. Il caso di Wasim Abdullah Muhsin, originario della provincia di Taiz e dichiarato morto nella battaglia di Bachmut, offre uno spunto per analizzare le modalità, le motivazioni e le implicazioni di questo flusso di combattenti stranieri. Il fatto: morte di un volontario yemenita a Bachmut. Il giovane yemenita è stato ucciso durante gli scontri nella città di Bachmut, nell’oblast di Donetsk, dopo che le sue comunicazioni con la famiglia erano state interrotte per diverse settimane durante i combattimenti. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Ecco come la Russia recluta mercenari yemeniti in Ucraina Leggi anche: Dai vulnerabili alle app di incontri, ecco come la Russia recluta sabotatori in Europa e Ucraina La nuova strategia di Putin: ecco da dove arrivano i nuovi mercenari russiMosca sfrutta reti digitali e promesse di lavoro per reclutare mercenari dall’Asia, tra inganno e denaro facile. Dal gaming al fronte, così la Russia recluta giovani africani per spedirli in guerra in UcrainaIl reclutamento militare in Africa attira giovani con videogiochi e false promesse di lavoro, inviandoli a combattere in Ucraina o a lavorare nelle fabbriche di droni in Russia ... wired.it Africani reclutati dalla Russia per la guerra in Ucraina: Zimbabwe dice che 15 cittadini sono stati uccisiFunzionari ucraini hanno stimato che più di 1.700 persone provenienti da Paesi africani potrebbero essere state reclutate in modo fraudolento tramite agenzie per combattere per la Russia ed essere man ... msn.com