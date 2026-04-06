Drammatico incidente in piscina 12enne in ospedale in condizioni disperate Vasca sotto sequestro

Un grave incidente si è verificato ieri mattina di Pasqua in una piscina di un centro benessere nella provincia di Ascoli Piceno. Un 12enne è rimasto coinvolto e attualmente si trova in ospedale in condizioni disperate. La piscina è stata posta sotto sequestro dalle autorità competenti mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni del bambino. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

La Procura ha aperto un fascicolo sull'incidente e disposto il sequestro della piscina. Nel frattempo il ragazzo continua a lottare fra la vita e la morte Rimangono estremamente gravi le condizioni del 12enne della provincia di Ascoli Piceno, vittima del drammatico incidente avvenuto ieri, nella mattina di Pasqua, nella piscina di un centro benessere a Pennabilli. Secondo quanto ricostruito finora il ragazzino, in vacanza con la famiglia, sarebbe stato risucchiato dal bocchettone della piscina, rimanendo sott’acqua per diversi minuti. Una permanenza prolungata che ha provocato un arresto cardiaco. Il giovane continua a lottare fra la... 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Leggi anche: In vacanza con la famiglia, 12enne fa il bagno e viene risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio: è in condizioni disperate

Risucchiato dalla vasca idromassaggio a Pasqua: 12enne in condizioni gravissime nel RimineseCosa è successo nella piscina di Pennabilli? Doveva essere una mattina di relax in famiglia, si è trasformata in un incubo.

Temi più discussi: Bambino di 7 anni resta sul fondo della piscina mentre fa il bagno con gli amichetti: è gravissimo; L'unghia di un altro turista gli entra nel bulbo: 46enne perde un occhio. L'incidente in piscina in vacanza; Bambino di 12 anni risucchiato dal bocchettone della piscina alle terme | è gravissimo; Da sogno estivo a ricordo doloroso: L’ascesa e la caduta dell’Acquapark di Zambrone.

Incidente in piscina alle terme: 12enne risucchiato dal bocchettone, è graveUn momento di svago a Pasqua si è trasformato in tragedia: il bambino, risucchiato dal bocchettone in piscina, è stato soccorso e trasferito d’urgenza in ospedale. notizie.it

Pennabilli, in rianimazione il ragazzino risucchiato dal bocchettone. Piscina sotto sequestroPENNABILLI. Si prega e si spera per il dodicenne coinvolto in un drammatico incidente ieri mattina in un hotel di Pennabilli. I carabinieri di ... corriereromagna.it

Una tragedia che ha scosso la comunità: Patrizia Trabucco, 51 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente. Le sue figlie sono fuori pericolo, mentre il 19enne è ricoverato in gravi condizioni. facebook