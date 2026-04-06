Drammatico incidente in piscina 12enne in ospedale in condizioni disperate Vasca sotto sequestro

Un grave incidente si è verificato ieri mattina di Pasqua in una piscina di un centro benessere a Pennabilli, provocando l’ospedalizzazione di un 12enne della provincia di Ascoli Piceno. Le sue condizioni sono risultate disperate e il ragazzo è stato ricoverato in ospedale. La vasca è stata posta sotto sequestro dalle forze dell’ordine. Nessuna informazione è stata comunicata sulle cause dell’incidente.

La Procura ha aperto un fascicolo sull'incidente e disposto il sequestro della piscina. Nel frattempo il ragazzo continua a lottare fra la vita e la morte Rimangono estremamente gravi le condizioni del 12enne della provincia di Ascoli Piceno, vittima del drammatico incidente avvenuto ieri, nella mattina di Pasqua, nella piscina di un centro benessere a Pennabilli. Secondo quanto ricostruito finora il ragazzino, in vacanza con la famiglia, sarebbe stato risucchiato dal bocchettone della piscina, rimanendo sott’acqua per diversi minuti. Una permanenza prolungata che ha provocato un arresto cardiaco. Il giovane continua a lottare fra la... 🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: In vacanza con la famiglia, 12enne fa il bagno e viene risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio: è in condizioni disperate Temi più discussi: Drammatico incidente in piscina, 12enne in ospedale in condizioni disperate. Vasca sotto sequestro; Bambino di 12 anni risucchiato dal bocchettone della piscina alle terme: è gravissimo; Dramma in piscina a Pennabilli, 12enne risucchiato da un bocchettone: è gravissimo; Bambino di 7 anni resta sul fondo della piscina mentre fa il bagno con gli amichetti: è gravissimo. Incidente in piscina alle terme a Pasqua: 12enne risucchiato dal bocchettoneUn momento di svago a Pasqua si è trasformato in tragedia: il bambino, risucchiato dal bocchettone in piscina, è stato soccorso e trasferito d’urgenza in ospedale. notizie.it Pennabilli, in rianimazione il ragazzino risucchiato dal bocchettone. Piscina sotto sequestroPENNABILLI. Si prega e si spera per il dodicenne coinvolto in un drammatico incidente ieri mattina in un hotel di Pennabilli. I carabinieri di ... corriereromagna.it #Ceggia –Schianto mortale all’incrocio di Pra di Levada Drammatico incidente attorno alle 18 del pomeriggio all’incrocio di Pra di Levada, nel territorio comunale di Ceggia, dove si sono scontrate un’Audi RS6 e una Dacia Duster. Secondo una prima ricostruz - facebook.com facebook