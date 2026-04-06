Dramma sulla SS18 | 4 giovani feriti uno tra i più gravi

Nella notte tra sabato e domenica di Pasqua, sulla statale 18 vicino a San Nicola Arcella, un incidente ha coinvolto quattro giovani, tutti rimasti feriti. Uno di loro si trova in condizioni più gravi rispetto agli altri. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita e le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per ricostruire l’accaduto. Sul posto sono intervenute le ambulanze e le forze dell’ordine.

Quattro giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto sulla statale 18, nei pressi di San Nicola Arcella, durante la notte tra sabato e domenica di Pasqua. Uno dei passeggeri versa in condizioni critiche. L’evento si è verificato quando un’automobile ha avuto un impatto autonomo lungo il tratto tirrenico cosentino. Al momento, le dinamiche che hanno portato il conducente a perdere il controllo del mezzo non sono state ancora chiarite. La fragilità della viabilità costiera nei momenti di picco. Il sinistro si è consumato in una zona di forte attrattiva come San Nicola Arcella, proprio durante il passaggio tra il sabato e la domenica pasquale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dramma sulla SS18: 4 giovani feriti, uno tra i più gravi Dramma a Lampedusa: 19 migranti morti, 7 feriti gravi tra cui 2 bambiniAlle 3 di stanotte la Guardia Costiera dell’isola ha soccorso un’imbarcazione naufragata partita dalla Libia. Bari, notte di lutto: due giovani vite spezzate in incidenti stradali, un bambino tra i feriti gravi. Indagini in corso.Una notte tragica quella appena trascorsa nel Barese, segnata da due incidenti stradali che hanno causato la morte di due giovani donne,...