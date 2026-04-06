Dramma a Rossano Scalo | bimbo di 5 anni precipita vola l’elisoccorso

Un bambino di cinque anni è caduto dal primo piano di un'abitazione a Rossano Scalo nel pomeriggio di Pasqua. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno richiesto l'intervento di un elicottero per il trasferimento in ospedale. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, e le forze dell'ordine stanno svolgendo le indagini del caso. La famiglia si trova sotto shock per quanto accaduto.

Un bambino di cinque anni è precipitato dal primo piano di un’abitazione a Rossano Scalo durante il pomeriggio di Pasqua. Il piccolo è stato trasferito con l’elisoccorso verso Cosenza per ricevere le cure necessarie. L’incidente domestico ha colpito il bambino in un momento di festa, trasformando improvvisamente la serenità della giornata in un clima di forte agitazione. La caduta è avvenuta da un balcone situato al primo livello dell’edificio. Il bilancio medico e l’intervento d’urgenza. L’impatto con il suolo ha causato al piccolo una frattura del femore e un trauma cranico. Nonostante la natura seria delle lesioni riportate, i medici hanno valutato che il quadro clinico non presenti elementi di particolare preoccupazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dramma a Rossano Scalo: bimbo di 5 anni precipita, vola l’elisoccorso Caduta a San Macario: bimbo di 4 anni salvo grazie all’elisoccorsoUn incidente improvviso ha scosso la tranquilla frazione di San Macario a Samarate, dove un bambino di quattro anni è caduto dalla finestra della sua... Dramma nel Foggiano: morto bimbo di 2 anniIl fatto è successo all'alba di oggi, mercoledì 1° aprile, quando il bambino è giunto in fin di vita all'ospedale San Camillo De Lellis di... Argomenti più discussi: Corigliano-Rossano, al via la terza fornitura di buste per la raccolta differenziata; Venerdì Santo a Corigliano-Rossano: la preziosa presenza delle Forze dell’Ordine; Venerdì Santo nella Diocesi di Rossano-Cariati tra liturgia e processione; Sanità a Corigliano-Rossano, Scarcella e Costa: Serve chiarezza: riorganizzazione coerente o si dica la verità sui tempi dell’ospedale unico. "Un incidente domestico a Rossano Scalo crea momenti di grande apprensione a Pasqua" facebook