Lunedì 6 aprile 2026, a Tresana, in provincia di Massa-Carrara, un uomo di 66 anni è stato ferito gravemente da un colpo di pistola esploso all’interno della propria abitazione. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato l’uomo in codice rosso in ospedale. La situazione è sotto controllo delle forze dell’ordine, che stanno accertando le cause dell’accaduto.

Un uomo di 66 anni è rimasto gravemente ferito a Tresana, in provincia di Massa-Carrara, a causa di un colpo d’arma da fuoco esploso lunedì 6 aprile 2026. L’incidente è avvenuto all’interno della propria abitazione intorno alle 17.24. Il trauma ha colpito l’addome del soggetto, nato nel 1960, che si sarebbe ferito per sbaglio mentre maneggiava l’arma. Nonostante la criticità della lesione, la vittima è rimasta lucida durante tutto il processo di soccorso. La macchina dei soccorsi tra Aulla e Pisa. L’allarme scattato nel tardo pomeriggio ha mobilitato immediatamente le risorse del 118, che hanno fatto intervenire l’automedica di Aulla insieme al personale della Croce Bianca di Aulla. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Drama a Tresana: colpo di pistola in casa, 66enne in codice rosso

Cade da un scaletta in casa e finisce a Torrette in codice rossoGrave infortunio domestico nel primo pomeriggio di ieri in via Riva del Garda, piccola traversa del lungomare Trieste di San Benedetto.

"Stecchette di hashish e pistola a salve senza tappo rosso in casa": 2 giovani nei guaiAl trentenne e alla diciottenne sono state contestate le ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto di armi o...