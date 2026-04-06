Dopo più di quattro anni, una squadra russa torna a partecipare a competizioni sportive all'estero. La squadra, composta da giocatori russi, riprende così le attività internazionali dopo un lungo periodo di assenza. La decisione di riprendere le gare all’estero segna un cambiamento rispetto alla sospensione precedente. La squadra si prepara a scendere nuovamente in campo in un contesto internazionale.

AGI - Dopo oltre quattro anni una squadra composta da giocatori della Russia ritorna a competere in ambito sportivo a livello internazionale. Da domani a lunedì 13, la squadra neutrale russa (Nab) di pallanuoto maschile giocherà a Malta nella Division II della Coppa del Mondo che mette in palio due pass per la finale a otto di Sydney (20-26 luglio). L'ultima volta che una squadra russa aveva preso parte ad un evento internazionale risale al 20 febbraio 2022 in occasione della finale del torneo di hockey su ghiaccio dei Giochi olimpici di Pechino. La squadra del comitato olimpico russo (Roc) perse la finale per la medaglia d'oro contro la Finlandia per 2 a 1. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Dopo 4 anni una squadra russa torna a giocare all'estero

Dopo 4 anni una squadra russa torna a competere a livello internazionaleAGI - Dopo oltre quattro anni una squadra composta da giocatori della Russia ritorna a competere in ambito sportivo a livello internazionale.

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