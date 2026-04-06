Oggi, all’interno del parco divertimenti, è stata aperta DogLand – Anas, un’area dedicata ai cani per il tempo libero e il gioco. La nuova zona si trova all’interno di MagicLand ed è stata inaugurata in occasione dell’inizio della stagione annuale. L’area offre spazi per l’agility e per il divertimento dei cani, con l’obiettivo di promuovere anche attività contro l’abbandono e il maltrattamento.

MagicLand e Anas hanno inaugurato oggi, 6 aprile 2026, DogLand – Anas, un’area ludico-ricreativa dedicata ai cani situata all’interno del parco divertimenti per celebrare l’apertura della stagione annuale. L’iniziativa nasce da una partnership tra la struttura ricreativa e l’ente che gestisce la rete viaria nazionale, con l’obiettivo di promuovere il benessere animale e la sicurezza stradale. Lo spazio è posizionato in modo centrale, proprio a bordo lago, offrendo un ambiente protetto dove le famiglie possono trascorrere tempo con i propri animali. Un ecosistema di benessere tra agility e relax. La zona è stata progettata per garantire la massima sicurezza attraverso una recinzione completa e l’utilizzo di erba sintetica di alta qualità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - DogLand a MagicLand: tra agility e lotte contro l’abbandono

Nasce Dogland – Anas, area cani ludico-ricreativa di MagicLandROMA (ITALPRESS) – A MagicLand nasce DogLand – Anas, tra le prime aree cani ludico-ricreative in Europa in un parco divertimenti.

Valmontone, MagicLand e Anas presentano DogLand - AnasA MagicLand gli amici a quattro zampe entrano con le famiglie nel Parco e diventano parte del divertimento.

Temi più discussi: Nasce DogLand: MagicLand e Anas portano l'area cani al parco divertimenti; DogLand – Anas per MagicLand; A MagicLand arriva DogLand: il parco divertimenti apre agli amici a quattro zampe; A MagicLand nasce DogLand - Anas, area dedicata al divertimento dei cani.

A MagicLand nasce DogLandInaugurata venerdì un’area del parco divertimenti dedicata agli amici a quattro zampe. I cuccioli potranno correre, giocare tra loro e rifocillarsi soprattutto nelle giornate più calde ... ciociariaoggi.it

Nasce DogLand: MagicLand e Anas portano l'area cani al parco divertimentiUn'area cani ludico-ricreativa all'interno di MagicLand, il parco divertimenti di Valmontone. È la novità presentata, alla vigilia di Pasqua, in collaborazione con Anas. DogLand è il nome della nuova ... romatoday.it

Liratv. . Inaugurato DogLand – Anas: è tra le prime aree cani ludico-ricreative in Europa "Il messaggio: gli animali non si abbandonano perché fanno parte della famiglia e partecipano a tutte le attività" Continua a leggere sul nostro sito! #anas #eseiprot facebook

Nasce Dogland – Anas, area cani ludico-ricreativa di MagicLand x.com