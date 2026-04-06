Riccardo Magi, segretario di + Europa, ha annunciato che domani presenterà un’interrogazione urgente al ministro della Cultura. La questione riguarda la sospensione dei fondi relativi al caso Regeni. La richiesta si inserisce nel quadro di un confronto più ampio tra le forze politiche sulla gestione delle risorse pubbliche destinata alla memoria e alle indagini sui fatti di cronaca.

Riccardo Magi, segretario di + Europa, presenterà domani un’interrogazione urgente al ministro della Cultura Alessandro Giuli. Il motivo è l’opposizione dello Stato al finanziamento del documentario su Giulio Regeni. L’opera in questione, intitolata Giulio Regeni, tutto il male del mondo e diretta da Simone Manetti, ha ricevuto un parere negativo dalla commissione ministeriale. Il motivo addotto è la mancanza di interesse culturale, una valutazione che Magi definisce incredibile data la natura del soggetto. Il valore sociale oltre il diniego ministeriale. La pellicola di Simone Manetti ha già ottenuto riconoscimenti concreti, tra cui il Nastro della Legalità 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Doc Regeni: stop ai fondi, Magi sfida Giuli in Parlamento

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