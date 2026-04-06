Diciassette anni fa il terremoto che fece 309 morti all’Aquila Meloni | Vi siete rialzati con dignità e forza

Diciassette anni fa, tra le 3.32 e le prime ore del 6 aprile 2009, un terremoto di magnitudo 6.3 colpì una vasta zona della provincia dell’Aquila, causando la morte di 309 persone. La scossa fu avvertita in tutta l’Italia centrale e portò a ingenti danni materiali. Nel corso degli anni successivi, si sono susseguite iniziative di ricostruzione e recupero, con molte comunità che hanno cercato di riprendersi dalla tragedia.

Nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2009, alle 3.32, una scossa di terremoto di magnitudo 6.3 colpì una vasta area della provincia dell’Aquila e fu avvertita in tutta l’Italia centrale. I danni furono gravissimi: il crollo di edifici pubblici e privati provocò la morte di 309 persone, oltre 1 600 feriti, circa 80000 sfollati e oltre 10 miliardi di euro di danni stimati. Il patrimonio storico artistico del capoluogo è profondamente compromesso. L’Aquila, in area epicentrale, subì danni gravissimi al patrimonio abitativo e storico-artistico. Le conseguenze non furono solo i crolli. L’Aquila perse per anni la sua continuità quotidiana: case, scuole, uffici, negozi, luoghi di culto, sedi universitarie e spazi pubblici. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Diciassette anni fa il terremoto che fece 309 morti all’Aquila. Meloni: “Vi siete rialzati con dignità e forza” Diciassette anni fa la tragedia del terremoto dell'Aquila: una cerimonia senza corteo per ricordare le vittimeLa città dell'Aquila ha ricordato così, nella notte tra il 5 e il 6 aprile, le 309 vittime del sisma del 2009, a poche ore dal 17/o anniversario... L'Aquila, la commemorazione a diciassette anni dal terremotoScanditi, uno a uno: nomi e cognomi delle 309 vittime che l’Aquila ha ricordato, a diciassette anni dal terremoto del 6 aprile 2009. Temi più discussi: RaiNews. . Diciassette anni fa, alle ore 3:32, una scossa di magnitudo 5.8 con epicentro a pochi chilometri dal capoluogo abruzzese sconvolse il territorio, causando 309 vittime, oltre 1.500 feriti e circa 70.000 sfollati. Francesca Sancin, Tg3 Tutti gli aggiornam; Italia-Francia 23-17: cento anni fa la prima partita della Nazionale; Reyer Baby fa 150.000: una grande festa per celebrare 19 anni di Benvenuti al mondo; 17 anni fa l'ultimo giorno di vita normale prima del terremoto dell'Aquila: gli auguri di Marsilio e il ricordo delle vittime alla vigilia dell'anniversario. Diciassette anni fa il terremoto in Abruzzo, 'la ferita del sisma non si rimargina'Oggi ricordiamo commossi le 309 persone la cui vita fu spezzata dalla violenza del terremoto che nel 2009 colpì l'Abruzzo . Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. ansa.it Diciassette anni fa il terremoto de L’Aquila. Morirono oltre 300 personeBandiere a mezz’asta, fiori, messa e lettura dei nomi al Parco della Memoria per una ricorrenza che unisce commemorazione, ricostruzione e riflessione sulla prevenzione ... lanuovariviera.it Diciassette anni dopo il terremoto dell’Aquila, Fuori Tg torna in città per capire a che punto è la ricostruzione. facebook Diciassette anni fa, nel cuore della notte, un violento sisma colpì L’Aquila e l’Abruzzo. Spezzò vite, comunità, abitudini. E lasciò un segno profondo nella nostra Nazione. Una tragedia che scosse tutti gli italiani, capaci allora di rispondere con solidarietà e vicin x.com