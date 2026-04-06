Durante le festività di Pasqua e Pasquetta, molte persone decidono di disconnettersi dai social e dai dispositivi digitali per dedicare più tempo alla famiglia e agli amici. Questa scelta mira a ridurre il rapporto con la tecnologia, spesso causa di distrazioni e stress, e a favorire momenti di condivisione più autentici. L’uso del digitale viene limitato volontariamente nel periodo delle festività, offrendo un’opportunità concreta di staccare la spina.

Dalla frenesia dei social alla riscoperta del tempo condiviso: Pasqua e Pasquetta possono diventare un’occasione concreta per staccare la spina dal caos virtuale In un’epoca in cui la tecnologia si è impadronita di ogni ambito della quotidianità, il bisogno di una pausa dagli algoritmi non è più una scelta, ma una necessità. È questo il principio del “detoxdigitale”. Si tratta di una disconnessione volontaria dagli schermi per recuperare il tempo e la qualità delle relazioni. Pasqua è per tradizione l’emblema del tempo di rinascita. Nella cultura cristiana celebra la resurrezione di Gesù Cristo, invitando a lasciare il superfluo e fare spazio a ciò che conta davvero. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Detox digitale a Pasqua: perché scegliere di essere offline in questi giorni di festa

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