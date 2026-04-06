I destination wedding rimangono una scelta sempre più diffusa tra le coppie che desiderano celebrare il matrimonio in location esotiche o suggestive. Per il 2026, alcune destinazioni sono considerate particolarmente richieste, offrendo scenari che spaziano da spiagge tropicali a città d’arte. Le coppie pianificano con largo anticipo, spesso affidandosi a professionisti del settore per coordinare dettagli e servizi nelle località prescelte.

I destination wedding continuano a godere di grande popolarità. Organizzare i propri fiori d’arancio su un’isola tropicale o in una suggestiva meta esotica è il sogno di molti sposi, che spesso scelgono di ridurre il numero di invitati per poter allestire un ricevimento nuziale nella loro meta dei sogni. Se negli anni passati erano soprattutto città europee e località classiche a primeggiare nella lista dei desideri, per il 2026 le mete più gettonate per i destination wedding sono di tutt’altro genere. Destination wedding nel 2026, cosa aspettarsi. Il destination wedding è un matrimonio celebrato in una località diversa dalla residenza degli sposi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Destination wedding, le destinazioni per il 2026

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