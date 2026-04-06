Derby vinto | tattica perfetta e Abiuso si riscatta col gol

In un derby deciso da una tattica accurata, la squadra ha ottenuto una vittoria importante. Il tecnico ha guidato la squadra con scelte strategiche precise, portando anche un giocatore al gol che ha contribuito al risultato finale. La partita è stata caratterizzata da un forte senso di coesione tra i giocatori, che hanno messo in campo un atteggiamento compatto e organizzato.

Il tecnico Calabro guida la sua squadra a un successo fondamentale in un derby caratterizzato da una forte identità collettiva e una gestione tattica impeccabile. La vittoria si è costruita su un assetto aggressivo a due punte e una serie di prestazioni individuali di alto livello. La partita si accende subito con l’intervento decisivo di Bleve, che al 3° minuto neutralizza un’occasione chiudendo lo specchio con precisione. Il portiere, valutato 7, ha garantito sicurezza all’intero reparto difensivo, confermandosi fondamentale anche al 40° quando ha deviato un colpo di testa pericoloso. L’apertura del punteggio arriva al 17° minuto grazie a Calabrese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Derby vinto: tattica perfetta e Abiuso si riscatta col gol Milan, Pazzini: “Allegri prepara le partite in maniera perfetta, non ha vinto entrambi i derby per caso”Il successo del Milan nel derby contro l'Inter ha ridato un senso a un campionato che sembrava già concluso alle idi di marzo. Bodo-Inter, le pagelle: Bastoni non si riscatta, 5. Hauge versione derby, 7Il centrale nerazzurro crolla in 180 secondi e i norvegesi dilagano, male anche l'attesissimo Bastoni che abbocca al tacco di Hogh sul gol che...