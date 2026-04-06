De Martino la notizia proprio a Pasqua Vittoria totale

Durante il periodo di Pasqua, si è verificata una notizia che ha suscitato grande attenzione. La vicenda riguarda un processo legale che si è concluso con una vittoria definitiva per una delle parti coinvolte. In Italia, i funerali anticipati sono spesso associati a procedure rapide, ma questa volta la notizia si distingue per l’esito positivo ottenuto in un procedimento giudiziario.

C’è una cosa che in Italia funziona sempre, più del calcio e più della politica. Il funerale anticipato. Quello che scatta appena qualcuno rallenta, anche solo di poco. Non serve una caduta vera, basta un inciampo. E via: titoli, analisi, sentenze. Il caso più evidente degli ultimi anni? Stefano De Martino. Poi arriva la realtà. E spesso ribalta tutto. La sera di Pasqua, mentre le famiglie finivano di mangiare e si aprivano le uova di cioccolato, Affari Tuoi ha portato a casa 4.248.000 spettatori e il 25,6% di share. Dall’altra parte, Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna si è fermato a 4.020.000 e il 24,2%. Tradotto: De Martino ha vinto. E non in una sera qualsiasi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Andrea Pucci, De Martino gela tutti: la notizia è appena arrivataL’assenza di Andrea Pucci dal cast della nuova stagione di Stasera tutto è possibile segna una svolta per il popolare format di Rai2.

Stefano De Martino, la notizia dalla Rai dopo il grave luttoSono ore particolarmente difficili per il conduttore dell’ammiraglia Rai, colpito da un lutto improvviso che ha segnato profondamente la sua sfera...

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Temi più discussi: Affari Tuoi, buone notizie per i fan del programma condotto da Stefano De Martino: finirà a luglio; De Martino, la scelta drastica sulla barca dedicata al figlio Santiago: c’entra (anche) Belen, il retroscena; Stefano De Martino e Brenda Lodigiani di nuovo insieme: flirt in corso o preparativi per Sanremo?; Stefano De Martino, parla Carmen Russo: C’è stato un caffè.

Stefano De Martino batte Gerry Scotti a Pasqua e qualcuno aveva già scritto il necrologioLa sera di Pasqua, mentre le famiglie italiane finivano l'agnello e aprivano l'uovo di cioccolato, Affari Tuoi ha raccolto 4.248.000 spettatori. Il 25.6% di share. Gerry Scotti con La Ruota della ... fanpage.it

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5/4/26. Inaugurata ieri nel Tempietto di San Martino in Campo del Duomo a Chioggia la mostra fotografica "DEVOZIONI A COLORI. DA HOLA MOHALLA A VARANASI", aperta fino al 15 Aprile dal Lunedì al Venerdì ore 17-19, Sabato e Domenica ore 10-12 e 1 x.com