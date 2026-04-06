Tra il 2015 e il 2024, si stima che alluvioni e frane abbiano causato danni per un totale di 19 miliardi di euro. Secondo Greenpeace, lo Stato ha coperto solo il 18% di questa cifra, lasciando il resto ai privati e alle imprese colpite. La cifra rappresenta un dato ufficiale che evidenzia le conseguenze economiche di eventi climatici estremi nel periodo considerato.

Greenpeace denuncia un bilancio di 19 miliardi di euro in danni causati da alluvioni e frane tra il 2015 e il 2024. I dati della Protezione Civile rivelano un divario netto tra le perdite economiche subite dai territori e gli aiuti effettivamente erogati dallo Stato. L’analisi copre un arco temporale di dieci anni, evidenziando come le risorse stanziate dai vari governi abbiano coperto appena il 18% del totale dei danni. In termini assoluti, i fondi trasferiti alle regioni ammontano a 3,1 miliardi di euro. La geografia delle perdite e il gap degli interventi. Le aree che hanno registrato la frequenza più alta di eventi climatici estremi sono Sicilia, Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Danni climatici: lo Stato copre solo il 18% dei 19 miliardi persi

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Il cambiamento climatico sta trasformando il nostro pianeta e la vita delle persone. Le migrazioni forzate, spinto da eventi climatici estremi, colpiscono soprattutto i più vulnerabili, come i bambini, che subiscono danni psicologici a lungo termine. E non è solo u facebook

Gli USA hanno causato danni climatici globali per 10mila miliardi di dollari. Dal 1990 le emissioni degli USA hanno causato danni climatici globali per 10mila miliardi di dollari. Inoltre, le emissioni globali di CO2 sono aumentate del 9% dal 2015. x.com