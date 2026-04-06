Dall’inverno all’estate in pochi giorni | Pasquetta con anticipo d’estate

Dall’inverno all’estate in pochi giorni, con Pasquetta che ha portato temperature più alte del solito. Il 26 marzo, le temperature nella regione erano ancora fredde, mentre durante la festività pasquale si sono registrati massimi tra i 25 e i 27°C. La costa, come spesso accade, ha mantenuto temperature più basse a causa dell’effetto mitigatore del mare, ancora freddo all’inizio della primavera.

Dal colpo di coda dell’inverno del 26 marzo al profumo di inizio estate di Pasquetta. “Le temperature massime registrate in Romagna sono oscillate tra 25 e 27°C ad eccezione della costa che risente dell’effetto mitigatore del mare, ancora freddino all’inizio della primavera come da copione - spiega Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e presidente dell’Ampro (Associazione meteo professionisti) -. Sono valori climatologicamente tipici della terza decade di maggioprima decade di giugno. “Tuttavia non si tratta di record: nell’infuocato 9 aprile 2011 si superarono i 30°C praticamente ovunque con un picco assoluto di 33,2°C a Rocca San Casciano - afferma Randi -. 🔗 Leggi su Forlitoday.it RAF: a pochi giorni da Sanremo 2026, l’artista annuncia le date del tour INFINITO – ESTATE 2026Parte il countdown per la 76° edizione del Festival di Sanremo, che vedrà protagonista tra i big in gara Raf con il brano “Ora e per sempre”, scritto... Leo Tolstoy's 23 Short Stories Complete Audiobook Russian Literature Classics Temi più discussi: Dall’inverno all’estate in pochi giorni: Pasquetta con anticipo d’estate; Primavera invernale: Deborah porta vento, neve e grandine. Perché non c’è nulla di inusuale; Pasquetta: Brennero, crocevia di vacanzieri; Ultime sciate e via alla stagione sui laghi, ma guerre e costi tengono in ansia il turismo: A Pasqua grande affluenza e si chiude un buon inverno. Preoccupa contesto internazionale. Dal pieno inverno alla quasi estate in 72 ore: sulle Marche un'escursione termica di 18 gradi (ma non dura molto)ANCONA Dal pieno inverno del Ciclone Erminio alla quasi estate in 72 ore. Dopo aver sofferto il freddo fino al Venerdì Santo, con venti da nord e mareggiate sulla costa e ... corriereadriatico.it Ribaltone meteo: dall’Inverno all’Estate, cosa sta succedendo alla Primavera?Ebbene sì, cari lettori. Un vero e proprio ribaltone meteo. Nel giro di pochissimi giorni passeremo da temperature invernali a valori praticamente ... meteogiornale.it Il re emerito in esilio volontario dall'agosto 2020 è atterrato da Ginevra dove aveva trascorso la vigilia di festa - facebook.com facebook "La poesia è l'esuberanza spontanea di sentimenti potenti: trae origine dall'emozione rievocata nella tranquillità". Oggi nel 1770 nasceva il poeta #WilliamWordsworth, considerato il 'padre' del #romanticismo inglese. #7aprile. x.com