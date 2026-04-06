Durante un episodio recente, un allenatore ha commentato la situazione del calcio nazionale, affermando che dal match tra le due squadre nazionali non si sono verificati cambiamenti significativi e chiedendo un intervento del Governo. Ha inoltre sottolineato che la responsabilità non ricade esclusivamente sui commissari tecnici o sul presidente federale, ma riguarda più in generale la cultura e il sistema del calcio nel paese.

“Non è tutta colpa dei ct, è evidente. Ha le sue responsabilità, ma non è un problema di presidente federale o di allenatore, bensì di cultura, di sistema. Facciamo sempre finta di niente”. Ancora critiche al calcio italiano dopo l’eliminazione per mano della Bosnia. Questa volta arrivano da chi conosce bene il mondo Nazionale: Gian Piero Ventura, ct dell’Italia nel 2017 quando l’Italia fu estromessa dai Mondiali in Russia del 2018 ai playoff per mano della Svezia, ha parlato a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. “Dopo il 2006, siamo usciti subito sia nel 2010 che nel 2014. Poi non ci siamo qualificati per tre Mondiali di fila. L’ultimo Europeo è stato bruttissimo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dal mio Italia-Svezia non è cambiato nulla, intervenga il Governo. Il ct è l’ultimo dei problemi”: lo sfogo di Ventura

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#Ventura: “Io massacrato come capro espiatorio, ma da Italia-Svezia del 2017 non è cambiato nulla. Non è tutta colpa dei ct. È il sistema che non funziona. L’ultimo Europeo è stato bruttissimo e dal 2006 al Mondiale siamo sempre usciti ai gironi prima delle no x.com

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