Youn Hyunjae, conosciuto per aver partecipato alla quinta stagione di Single’s Inferno, ha annunciato il suo debutto nel mondo del cinema il 6 aprile. La sua scelta di intraprendere questa strada arriva dopo aver riscosso popolarità nel reality show. L’attore ha condiviso l’intenzione di dedicarsi alla recitazione, senza fornire dettagli sui progetti futuri o sui ruoli che potrebbe interpretare.

Youn Hyunjae, volto noto della quinta stagione di Single’s Inferno, ha ufficializzato il suo ingresso nel mondo della recitazione il 6 aprile. L’artista ha siglato un accordo di esclusività con l’agenzia OUTER UNIVERSE. L’operazione segna un cambio netto di carriera per Youn Hyunjae. In precedenza impegnato come impiegato in un ufficio, l’uomo decide ora di intraprendere un percorso di formazione specifica per diventare attore sotto la guida della nuova società. OUTER UNIVERSE gestisce attualmente talenti come Chae Won Bin e Kim Young Dae. La scelta di inserire Youn Hyunjae nel proprio roster nasce dalla volontà di valorizzare una personalità dotata di un’aura originale e un potenziale creativo senza limiti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Da Single’s Inferno al cinema: Youn Hyunjae scommette sul cinema

Sarah Toscano, da Amici al cinema con “Non abbiam bisogno di parole” insieme a Serena Rossi su Netflix: “Mi sono innamorata del cinema”Presentato ieri a Milano “Non abbiam bisogno di parole”, il film che segna il debutto attoriale di Sarah Toscano, diretto da Luca Ribuoli e con la...