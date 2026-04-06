Da Padova al mondo | il segreto globale dello Spritz Aperol

Mercoledì 8 aprile alle ore 19:00, il Berlino Social Club ospiterà un evento dedicato all’evoluzione dell’aperitivo e alla diffusione internazionale dello Spritz Aperol. L’incontro si concentrerà sul ruolo che questa bevanda ha avuto nella cultura veneta e sulla sua presenza nel panorama globale. La serata mira a esplorare come lo Spritz si sia affermato come simbolo di convivialità, partendo dalla tradizione locale e arrivando a un pubblico più ampio.

Il Berlino Social Club ospiterà mercoledì 8 aprile, a partire dalle ore 19:00, un incontro dedicato all’evoluzione dell’aperitivo e al ruolo centrale dello Spritz Aperol nella cultura veneta. L’evento si propone di esplorare come un prodotto nato tra le mura della città del Santo sia riuscito a trasformarsi in un marchio riconosciuto globalmente. L’appuntamento analizzerà il legame profondo tra questa bevanda arancione e le abitudini sociali dei giovani italiani, con un particolare sulla regione Veneto. Tra grafica e costumi: l’ascesa di un simbolo padovano. Simone Marzari, che cura il progetto Padova da Gustare, e Cesare Previatello, alla guida dell’associazione Giovani Orizzonti Padova, guideranno i partecipanti in un’analisi multidisciplinare. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Da Padova al mondo: il segreto globale dello Spritz Aperol Renzo Rosso: "Lo spritz del giovedì e i giovani cresciuti qui. Il mio Vicenza in B si apre al mondo"Un vincente di natura come Renzo Rosso ha appena aggiunto una perla alla sua collana di successi e ne rincorre tanti altri. Da un secolo al lavoro per la giustizia: il segreto del successo dello studio legale SpedaleDalla fondazione a Trapani all'approdo a Palermo, la storia di una famiglia di giuristi che da quasi un secolo lavora per la giustizia: "Non è giusto... Si parla di: Campari Spritz vs Aperol Spritz: la sfida dell’aperitivo italiano che divide l’estate 2026. Da Padova al mondo, lo spritz debutta in lattina: «In vendita online e da degustare durante i voli aerei»È il primo spritz in lattina da 25 millilitri preparato secondo l’originale ricetta «padovana». Vale a dire tre dosi identiche di bevanda alcolica del tipo Aperol o Campari, acqua gasata o seltz e ... corrieredelveneto.corriere.it Aperol Spritz Index: dove lo spritz è più economicoNato fra Padova e Venezia nel primo dopoguerra, l’Aperol Spritz è un simbolo della convivialità all’italiana che si è imposto nel mondo. Servito nei bar di Berlino come nei bistrot di Lisbona, questo ... donnamoderna.com