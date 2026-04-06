Da Como una Harley pirata per Johnny Depp | corteo di biker verso il concerto della star

Da Como, un gruppo di motociclisti ha organizzato un corteo con una Harley Davidson in stile “Pirati dei Caraibi” e si è mosso verso un concerto di Johnny Depp. La moto è stata consegnata direttamente all’attore, che si trovava sul palco. L’evento ha attirato l’attenzione di appassionati e spettatori presenti lungo il percorso. La manifestazione ha coinvolto numerosi bikers e ha fatto discutere tra gli appassionati della scena locale.

Una Harley Davidson in stile “Pirati dei Caraibi”, un corteo di biker in partenza da Como e una consegna speciale direttamente a Johnny Depp. È l’iniziativa che prenderà il via il 1° settembre 2026, in occasione del ritorno in Italia dell’attore con la sua band, gli Hollywood Vampires. La partenza è prevista da piazza Cavour intorno alle 11, con i free biker Harley Davidson pronti a muoversi verso Milano per accompagnare simbolicamente la moto fino al luogo del concerto, al Parco della Musica. Protagonista dell’evento sarà una Harley Davidson unica, realizzata in stile “pirata” dall’artista ufficiale di Harley Davidson Italia Mauro Merlino. Un omaggio pensato per Johnny Depp, icona cinematografica legata anche all’immaginario dei Pirati dei Caraibi. 🔗 Leggi su Quicomo.it Johnny Depp con gli Hollywood Vampires in concerto a Milano (e da quando si possono acquistare i biglietti)Martedì 1° settembre al Parco della Musica di Milano, a Segrate, il supergruppo americano Hollywood Vampires, la band dell'attore Johnny Depp, Alice... Argomenti più discussi: Da Como una Harley pirata per Johnny Depp: corteo di biker verso il concerto della star; Da Bergamo a Milano, una Harley Davidson in stile Pirati dei Caraibi per Johnny Depp. Da Como una Harley pirata per Johnny Depp: corteo di biker verso il concerto della starUna Harley Davidson in stile Pirati dei Caraibi, un corteo di biker in partenza da Como e una consegna speciale direttamente a Johnny Depp. È l’iniziativa che prenderà il via il 1° settembre 2026, ... quicomo.it Da Varese una Harley Davidson ‘da Pirata’ per Johnny Depp: la consegna a Milano al concerto degli Hollywood VampiresVARESE, 4 aprile 2026-Il rombo dei motori Harley Davidson si prepara a incontrare il rock leggendario degli Hollywood Vampires. Il prossimo 1° settembre 2026, in occasione della prima tappa italiana d ... varese7press.it “Yo ho ho e una bottiglia di rum...” Capitan Jack Sparrow avrebbe approvato lo sbarco di Johnny Depp nel mondo dei distillati. https://l.euronews.com/jd33 - facebook.com facebook