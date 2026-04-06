Curiosità i bachateri salernitani Bollo e Fummo protagonisti a Mosca | Con la danza portiamo un messaggio di pace

Due ballerini provenienti da Salerno hanno partecipato all’edizione 2026 del Dominican Caribe Flow Fest, che si è svolta nel fine settimana di Pasqua a Mosca. I loro nomi sono Maurizio Bollo e Serena Fummo, e hanno esibito una performance di danza sul palco della manifestazione. L’evento ha attirato pubblico e artisti da diverse nazioni, offrendo uno spettacolo che ha anche trasmesso un messaggio di pace.

Durante l’evento, i due ballerini salernitani hanno trasformato ogni passo in un gesto di condivisione e armonia, catturando l’attenzione di ballerini e appassionati provenienti da tutto il mondo Da Salerno a Mosca, con la danza nel cuore: Maurizio Bollo e Serena Fummo hanno dominato il palcoscenico dell'edizione 2026 del Dominican Caribe Flow Fest, andato in scena nel week-end di Pasqua appena archiviato, regalando al pubblico non solo spettacolo, ma un messaggio di pace attraverso la bachata. I due ballerini salernitani hanno trasformato ogni passo in un gesto di condivisione e armonia, catturando l’attenzione di ballerini e appassionati provenienti da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Il “Salerno Bachata Experience” conquista ancora: energia e partecipazione con Maurizio Bollo e Serena FummoTempo di lettura: 2 minutiUn’altra domenica pomeriggio all’insegna del ritmo, della tecnica e della condivisione ha animato Salerno.

Curiosità, il volo dell'airone bianco a Torrione incanta i salernitaniUn airone bianco continua a frequentare la spiaggia di Torrione, non lontano da piazza della Concordia.