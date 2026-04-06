Cucciolo vs Topo | il video del disastro pasquale che diverte il web

Un video che sta facendo sorridere il web mostra un cucciolo che, durante una prova di abito pasquale della sua proprietaria, si lascia coinvolgere in un episodio esilarante con un topo. Il piccolo animale, imprevedibile come spesso accade ai cuccioli, ha causato una scena caotica, trasformando quella che doveva essere una semplice presentazione in un vero e proprio disastro. La clip sta diventando virale sui social network, attirando commenti di divertimento da parte degli utenti.

Bennie Miller, un cucciolo imprevedibile, ha trasformato il tentativo della sua proprietaria di mostrare il suo abito pasquale in un fallimento totale. L’episodio è diventato virale dopo la pubblicazione del video il 4 aprile sul profilo @benniewiththebighead. L’intenzione della madre era quella di mettere in mostra l’abbigliamento scelto per le festività. Tuttavia, l’attenzione del cane è stata deviata da un dettaglio dell’estetica della proprietaria: un accessorio a forma di topo posizionato sulla testa. Il contenuto digitale ha generato un forte impatto globale, accumulando oltre 4K like nell’arco temporale della stesura del rapporto. Gli utenti hanno reagito con divertimento all’imprevisto comportamentale dell’animale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cucciolo vs Topo: il video del “disastro” pasquale che diverte il web Leggi anche: “Cane gratis”: il cartello shock fuori da un supermercato. Le immagini del cucciolo legato a un palo fanno il giro del Web Esplosioni in Iran, il video postato da Trump fa il giro del web. Ma c’è un dettaglio che ci riguarda tutti (VIDEO)A 32 giorni dall’inizio della guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran, le forze israelo-americane hanno distrutto un grande deposito di munizioni...