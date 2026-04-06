Cremona il teatro unisce sport e scuola per Chiara Galimberti

Il 7 maggio, il Teatro Ponchielli di Cremona ospiterà lo spettacolo intitolato La potenza della fragilità, un evento corale dedicato alla memoria di Chiara Galimberti. L'iniziativa unisce aspetti culturali e sociali, coinvolgendo studenti e rappresentanti sportivi. L'obiettivo è celebrare il ricordo della persona e promuovere valori di solidarietà e sensibilità, attraverso una manifestazione che si svolgerà all’interno del teatro cittadino.

Il 7 maggio il Teatro Ponchielli ospiterà lo spettacolo La potenza della fragilità, un evento corale dedicato alla memoria di Chiara Galimberti. L’iniziativa, che vede protagonista l’Associazione Giorgia, trasforma la vulnerabilità in un motore di vita attraverso una produzione teatrale inclusiva. Le sessioni di preparazione si stanno svolgendo presso il teatro dell’oratorio Silvio Pellico a Cremona, in una posizione strategica vicino al Duomo. Il progetto è coordinato dalla Compagnia dei Piccoli sotto la guida del regista Mattia Cabrini, integrando diverse realtà sociali e professionali. Chiara Galimberti, figura centrale dell’Associazione Giorgia e attrice del gruppo, ispira l’intera opera. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cremona, il teatro unisce sport e scuola per Chiara Galimberti Ecco lo spettacolo che unisce teatro e sport di squadra ad Abano TermeAscolto e creatività; narrazioni tra l’incredibile e l’improbabile, voglia di giocare insieme e di accettare il “destino teatrale” e il rischio di... “I creativi vanno male a scuola, disturbano”: Galimberti e l’intelligenza divergenteIn un intervento diffuso su YouTube, il filosofo Umberto Galimberti torna a interrogarsi sul rapporto tra scuola, intelligenza e democrazia, mettendo...