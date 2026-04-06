Durante il lunedì di Pasquetta, il centro storico di Cremona ha visto un afflusso massiccio di visitatori, che hanno invaso le strade e i musei della zona. Numerosi turisti si sono spostati tra le vie principali, visitando i luoghi di interesse e le esposizioni aperte al pubblico. La giornata si è svolta senza particolari incidenti, ma l’afflusso ha richiesto una gestione particolare da parte delle autorità locali.

Il centro storico di Cremona è stato preso d’assalto dai visitatori questo lunedì 6 aprile 2026, in occasione della Pasquetta. La città ha registrato un forte afflusso di persone nelle piazze e nei musei fin dalle prime ore del mattino. L’evento si è svolto sotto un sole primaverile che ha illuminato la giornata già dall’alba. Il clima ideale per le escursioni nelle città d’arte ha favorito l’arrivo di diverse tipologie di turisti, rendendo il capoluogo cremonese una destinazione di primo piano per il Lunedì dell’Angelo. Un polo d’attrazione tra gite locali e itinerari culturali. Le strade cittadine hanno accolto sia chi ha scelto una semplice uscita fuori porta in compagnia di partner, parenti o amici, sia coloro che hanno inserito Cremona come punto strategico all’interno di un percorso culturale più vasto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cremona esplode a Pasquetta: turisti assaltano centro e musei

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