Costa Mediterraneo Quality | Bellizzi Pugliano e Olevano insieme per il nuovo distretto del commercio

A Bellizzi, Pugliano e Olevano si sono uniti per avviare il nuovo distretto del commercio chiamato

Un'alleanza strategica pensata per valorizzare la rete commerciale di vicinato, promuovere lo sviluppo economico e migliorare l'attrattività dei centri urbani coinvolti Sostegno al commercio locale e fare rete sul territorio: il Distretto "Costa Mediterraneo Quality" entra nella sua fase pienamente operativa. La Giunta comunale di Bellizzi ha approvato all'unanimità la delibera che ratifica e fa propri gli indirizzi programmatici formulati dall'Assemblea del Distretto lo scorso 11 marzo. Il Distretto Diffuso del Commercio (DDC), riconosciuto dalla Regione Campania alla fine del 2023, vede proprio il Comune di Bellizzi agire nel ruolo di capofila, affiancato dai comuni di Montecorvino Pugliano e Olevano sul Tusciano. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Distretto del Commercio Valle dell’Irno: è Somma il nuovo presidenteLa piena agibilità operativa del Distretto è stata attivata già nella prima seduta ufficiale, a chiusura della nomina dei ruoli di rappresentanza...

La firma c’è nasce il Distretto del commercioL’iter in corso da tempo, ora c’è la firma: decolla ufficialmente il Distretto del commercio Est Milano, include Cassina de’ Pecchi (capofila),...