Così l' olio italiano diventa fashion | salute e turismo come trasformare l' uliveto in oro verde

Negli ultimi anni, l'olio extravergine di oliva italiano ha assunto un ruolo che va oltre la semplice produzione agricola. Si parla di un settore che coinvolge aspetti legati alla salute, al turismo e alla valorizzazione del territorio. La trasformazione degli uliveti in vere e proprie risorse economiche e culturali sta attirando l’attenzione di investitori e istituzioni, portando a nuove iniziative e strategie di valorizzazione.

Non solo produzione, ma anche beauty-farm aperte alle visite, recupero della storia locale e agriturismo. Chi sono i produttori che hanno inventato le banche dell'olio e a cosa servono. I modelli di guadagno delle aziende Barbera, Augustali, San Cipirello, Disisa e l'Ulivo capovolto Dossier è la sezione di inchieste esclusive in abbonamento di Today.it. Se vuoi leggere direttamente questo articolo clicca più sotto. Se, prima di abbonarti e sostenere il nostro lavoro, vuoi visitare la copertina di Dossier Today.it clicca qui. Hai mai pensato perché il sushi costa così poco? Il boom del pesce crudo (e tutti i rischi per la salute) 🔗 Leggi su Today.it

Viterbo terza nel Lazio per oliveti, l'olio è "l'oro verde" della TusciaIl Lazio risulta essere una delle regioni italiane più importanti per la produzione di olio d'oliva.

L'oro verde di Puglia parla al femminile: via all'evento "Le donne dell'olio"In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump ERCHIE - Nel giorno della Festa della Donna, il Comune di Erchie si...

Temi più discussi: Frodare con l’olio extravergine di oliva, con la complicità dello Stato. E farla franca?; I migliori oli extravergini 2026 abruzzesi e le aziende premiate del Pescarese; Mariagrazia Bertaroli: L’oleoturismo è una rete che unisce territori, esperienze e imprese; Sembra un'intossicazione alimentare, ma è uno dei veleni naturali più letali: tutto sui pericoli della ricina.

Olio straniero spacciato per italiano: così si estingue l’oro giallo simbolo del Made in ItalyL’oro giallo italiano non è più tanto italiano. Siamo il paese dell’olio, ma rischiamo di diventare un mercato di svendita per prodotti esteri di dubbia qualità che arrivano da Tunisia, Turchia e ... affaritaliani.it

Allarme per l'olio extravergine di oliva italiano: sta scomparendo dai mercatiIeri, sullo scaffale di uno dei più grandi Elite di Roma, c’era rimasta solo una bottiglia di Gran Fruttato Monini 100% italiano. Un segnale del fatto che l’olio extravergine di oliva italiano (ovvero ... gamberorosso.it

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«Così la “Calabria straordinaria” ha tradito Steven Tyler». Il legame spezzato e l’inchiesta dei pm sullo sperpero di fondi pubblici x.com