Cosenza ultraleggero precipita sulla spiaggia | illese le due persone a bordo

Lunedì mattina, su una spiaggia nel territorio di Grisolia, in provincia di Cosenza, un velivolo ultraleggero è precipitato. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno accertato l’assenza di feriti tra le due persone a bordo. La dinamica dell’incidente è ora oggetto di approfondimento da parte delle autorità competenti. Nessun danno è stato segnalato alle strutture circostanti o alle persone presenti in spiaggia.

(LaPresse) Un velivolo ultraleggero è precipitato lunedì mattina sulla spiaggia nel territorio di Grisolia ( Cosenza ), sul Tirreno cosentino. A bordo due persone che sono rimaste illese. Il velivolo, un biposto modello P92 Tecnam ultraleggero a tre assi, ala alta, era partito da Siracusa ed era diretto a Grumento Nova (Potenza). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Scalea che hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo e l’area interessata. Sul luogo presenti anche i militari della capitaneria di porto, i carabinieri della compagnia di Diamante e il personale del servizio sanitario 118. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’ incidente. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cosenza, ultraleggero precipita sulla spiaggia: illese le due persone a bordo Precipita aereo in Colombia, morte tutte le 15 persone a bordo(Adnkronos) – E’ precipitato nella zona rurale di La Playa de Belèn l’aereo della compagnia colombiana Satena di cui si erano persi i contatti nella... Merone: incendio in una palazzina dismessa, due persone illeseMerone, 15 marzo 2026 – Due persone trovate all'interno dello stabile abbandonato andato a fuoco. Ultraleggero precipita su spiaggia nel Cosentino, illesi i due a bordo. Si parla di: Ultraleggero precipita sulla spiaggia del Tirreno cosentino: illesi i due occupanti. Cosenza, precipita ultra leggero: salvi due occupantiIn provincia di Cosenza, un velivolo ultraleggero è precipitato sulla spiaggia nel territorio di Grisolia Lido, nei pressi del Lido Internascional. lapresse.it Cosenza, ultraleggero precipita sulla spiaggia: illese le due persone a bordo(LaPresse) Un velivolo ultraleggero è precipitato lunedì mattina sulla spiaggia nel territorio di Grisolia (Cosenza), sul Tirreno cosentino. A ... stream24.ilsole24ore.com