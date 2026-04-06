Cos’è il South Pars il giacimento che alimenta l’Iran e fa tremare i mercati

Il giacimento di South Pars si trova nel Golfo Persico ed è condiviso con il Qatar. È considerato il più grande deposito di gas naturale al mondo. Il complesso petrolchimico di Asaluyeh è situato sul margine di questa area e è stato recentemente preso di mira da un attacco. La sua posizione strategica e le risorse che ne derivano lo rendono un elemento chiave per l’Iran e una fonte di tensione per i mercati energetici internazionali.

Il complesso petrolchimico preso di mira da Israele ad Asaluyeh sorge sul margine di South Pars, settore iraniano del più grande giacimento di gas naturale al mondo, situato nel Golfo Persico e condiviso con il Qatar. Impianti industriali sotto controllo dell'Iran nella zona erano già stati attaccati lo scorso 18 marzo. Si calcola che il 40% della produzione di gas di Teheran provenga da quest'area. Ecco le sue principali caratteristiche. Il South Pars non è un obiettivo qualunque: si tratta del più grande giacimento di gas naturale del pianeta e considerato uno dei pilastri dell’equilibrio energetico globale. South Pars fa parte di un giacimento dii 9700 chilometri quadrati condiviso da Iran e Qatar: la parte iraniana di South Pars ne costituisce circa un terzo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cos’è il South Pars, il giacimento che alimenta l’Iran e fa tremare i mercati Trump “Distruggeremo giacimento South Pars se l’Iran attaccherà di nuovo il Qatar”WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Israele, spinto dalla rabbia per quanto accaduto in Medio Oriente, ha attaccato violentemente un importante... Temi più discussi: Negoziati Stati Uniti-Iran, Teheran: Il piano Usa è inaccettabile. Israele attacca l’impianto petrolchimico di South Pars; L’Iran colpisce una raffineria saudita sul Mar Rosso; Raid di Israele sul complesso petrolchimico iraniano di South Pars; Iran: Trump, 'potremmo prendere l'isola di Kharg'. Cos’è il South Pars, il giacimento che alimenta l’Iran e fa tremare i mercati dopo l’attaccoIl raid contro l’impianto iraniano segna una nuova escalation nel Golfo Persico. Teheran minaccia ritorsioni contro le infrastrutture energetiche dei Paesi arabi, mercati in allarme per petrolio e gas ... ilgiornale.it Iran, South Pars: cos'è e dove si trova il sito petrolifero che Trump vuole distruggereIl giacimento South Pars/North Dome, condiviso tra Iran e Qatar, rappresenta la più grande riserva di gas naturale al mondo, con una produzione annua di circa 276 miliardi di metri cubi. Alcuni ... tg24.sky.it Israele ha bombardato un impianto di gas iraniano a South Pars. Perché questo nuovo attacco è particolarmente grave Il bombardamento israeliano contro gli impianti petrolchimici di Asaluyeh è particolarmente grave perché l’Iran ritiene South Pars un asset facebook MEDIO ORIENTE | Teheran: "Inaccettabile" il piano Usa. "I negoziati sono incompatibili con minacce e ultimatum. Non riapriremo Hormuz in cambio di una tregua temporanea". Raid di Israele sul complesso petrolchimico iraniano di South Pars #ANSA x.com