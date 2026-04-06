Cosa sta succedendo ai TV Samsung? Arriva Google Foto e nulla sarà più come prima

Samsung ha annunciato l’arrivo di Google Foto sulle sue smart TV, modificando il modo in cui gli utenti potranno visualizzare e gestire le immagini digitali direttamente sui loro schermi domestici. Questa integrazione permette di accedere alle proprie foto archiviate nel servizio di Google Foto senza dover usare altri dispositivi o applicazioni. La novità rappresenta un aggiornamento delle funzionalità delle TV Samsung, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza visiva e l’interattività con i contenuti personali.

Samsung sta ridefinendo l’esperienza visiva domestica. Con l’introduzione di Google Foto sulle sue smart TV, l’azienda coreana ha lanciato una funzionalità che cambia il modo in cui interagiamo con i nostri ricordi digitali. Non si tratta solo di un’ulteriore app su un grande schermo, ma di un’integrazione pensata per esaltare i momenti più speciali della vita direttamente dalla comodità del divano. Un’integrazione ottimizzata per il grande schermo. La novità che Samsung ha introdotto non è una semplice applicazione di Google Foto. Si tratta di una versione mirata e ottimizzata per la visualizzazione su TV, pensata per sfruttare al meglio le dimensioni dello schermo e la qualità visiva degli smart TV 2026. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Cosa sta succedendo ai TV Samsung? Arriva Google Foto e nulla sarà più come prima Leggi anche: Google Foto arriva sui TV Samsung 2026: i tuoi ricordi sul grande schermo Google Foto su TV Samsung: i ricordi in grande, senza distrazioniSamsung sta per rivoluzionare l’esperienza di visualizzazione dei ricordi familiari integrando Google Foto direttamente nei televisori del 2026. Temi più discussi: Samsung porta Google Foto sulle proprie TV | Cosa cambia; Google Foto su Samsung TV: non si può sfogliare la libreria; Samsung aggiunge il supporto a Google Cast sui suoi TV dal 2024 in su; Google Foto finalmente arrivato sulle smart TV di Samsung. Google Foto su Samsung TV: non si può sfogliare la libreriaGoogle Foto arriva sulle Smart TV Samsung recenti ma non permette di sfogliare la libreria, mostra solo i Ricordi selezionati dall'AI. punto-informatico.it Arriva l'interruttore per spegnere Ask Photos in Google FotoDopo le critiche ricevute dalla funzionalità, Ask Photos può essere disattivata all'interno di Google Foto tornando alla ricerca classica. Questo è un articolo interessante per due ragioni. La prima ... punto-informatico.it Arriva Google Pixel 10A e scattare una foto non è mai stato così semplice. Vieni a vederlo da Expert Mallardo #google #expertmallardo #smarthphone #photography facebook