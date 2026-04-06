Arezzo ospita il Cortona Top Festival, un evento che si svolgerà nel fine settimana e dedicato alla valorizzazione del territorio, delle tradizioni e dei prodotti locali. La manifestazione prevede diverse iniziative, tra esposizioni, degustazioni e incontri con produttori e artigiani della zona. L’obiettivo è mettere in evidenza le peculiarità e le eccellenze della regione attraverso un calendario di eventi che coinvolge pubblico e professionisti del settore.

Arezzo, 6 aprile 2026 – . Fissate le date dell’edizione 2026. L’evento torna dal 19-20 settembre, confermata l’anteprima con la cena in via Nazionale venerdì 18 L’Amministrazione comunale di Cortona conferma anche per il 2026 il «Top Festival», l’iniziativa tornerà il 19 e 20 settembre nelle piazze del centro storico e sarà preceduta dalla cena di gala in via Nazionale, venerdì 18 settembre. L’iniziativa ideata e organizzata da Confcommercio è stata confermata dopo il successo della prima edizione. «Confcommercio continua a organizzare e sostenere manifestazioni... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cortona Top Festival, un weekend per celebrare territorio, origine e prodotti

Due mesi di eventi per celebrare arte e territorio con il Festival Fanny MendelssohnPisa, 9 marzo 2026 – È stato presentato lunedì 9 marzo, nella Sala Balerari di Palazzo Gambacorti, il Festival Musicale Fanny Mendelssohn.

"Sanremo Top": Carlo Conti conduce due speciali su Rai 1 per celebrare il successo del Festival 2026Nel festival dedicato a Baudo, il conduttore riporta su Rai Uno lo storico post-Festival.

Nasce top festival a Cortona, l’evento che celebra gusto, origini e territorioAppuntamento il 20 e 21 settembre 2025 tra le piazze e le strade del centro storico. Aperte le prenotazioni alla Cena di Gala di venerdì 19 in via Nazionale Arezzo, 16 settembre 2025 – Arriva a ... lanazione.it

Top festival Cortona, buona la primaArezzo, 22 settembre 2025 – Cortona da record tra gusto e convivialità. Il TOP Festival, organizzato da Confcommercio Firenze-Arezzo in collaborazione con il Comune di Cortona e il contributo della ... lanazione.it