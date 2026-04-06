CorSport | I Friedkin pensano a una rifondazione per la Roma

I Friedkin stanno valutando una ristrutturazione della società giallorossa, secondo quanto riportato. La squadra ha subito una sconfitta per 5-2 contro l’Inter, restando a tre punti di distanza dal quarto posto in classifica, con il Como ancora in campo. Questa situazione potrebbe portare a un allargamento del divario, fino a sei punti, a seconda dei risultati delle partite in programma.

La Roma ha perso 5-2 contro l’Inter ieri sera, restando dunque a -3 punti dal quarto posto, ma con il Como che deve ancora giocare; dunque, la distanza potrebbe essere di -6 alla fine di questa giornata di campionato. La società giallorossa sta valutando importanti cambiamenti in vista della prossima stagione. Roma horror a San Siro, i Friedkin valutano il futuro della rosa. Il Messaggero scrive: Roma horror a San Siro. Il Meazza nerazzurro si conferma un autentico fortino inespugnabile per Gasperini, che non riesce a spezzare il tabù contro l’Inter in trasferta: il bilancio resta impietoso, con 14 sconfitte e 5 pareggi in 19 incroci. Serata di Pasqua amarissima per il tecnico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - CorSport: “I Friedkin pensano a una rifondazione per la Roma” Leggi anche: Calcio, Totti-Roma, Ranieri per il ritorno: “I Friedkin ci pensano” L’annuncio di Ranieri: “I Friedkin pensano al ritorno di Totti alla Roma”Roma, 5 febbraio 2026 – Un ruolo per Francesco Totti nella Roma torna a essere un tema concreto.