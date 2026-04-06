Coronese salpa con il programma | brand Gallipoli e porto turistico alla Giudecca

Un nuovo progetto prende forma nella città, con un focus su cinque obiettivi principali per la gestione futura. L'iniziativa mira a definire le priorità e le strategie per migliorare servizi e infrastrutture, coinvolgendo attivamente le parti interessate. La proposta si basa su un percorso di impegno condiviso, con l’obiettivo di realizzare interventi concreti e aggiornati alle esigenze del territorio.

Con alcune indicazioni chiare sulle quali i cittadini chiamati alle urne potranno esprimere il loro eventuale gradimento e la loro condivisione. Un programma ovviamente ancora in itinere e aperto a sviluppare nuove idee e a ricevere contributi migliorativi da parte di coloro che avessero voglia di partecipare alla causa della crescita della città. “Il nostro obiettivo è Gallipoli che merita di tornare protagonista e deve diventare una città più bella, più vivibile, più giusta” dice la candidata sindaco Coronese, “il nostro impegno è costruire un futuro che valorizzi le sue radici storiche e culturali, rilanci il turismo tutto l’anno e migliori concretamente la qualità della vita di cittadini e operatori. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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