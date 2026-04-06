Controlli a Frattamaggiore | 150 persone identificate sanzioni e una denuncia per millantato credito

Durante controlli straordinari a Frattamaggiore sono state identificate circa 150 persone e sono state emesse diverse sanzioni amministrative. Sono stati effettuati controlli nei locali pubblici e una denuncia è stata presentata presso il nosocomio locale. Le operazioni hanno coinvolto forze dell'ordine e si sono concentrate su verifiche di conformità e rispetto delle normative vigenti. Non sono state riportate altre azioni o interventi specifici.

Controlli straordinari a Frattamaggiore: sanzioni, verifiche nei locali e una denuncia presso il nosocomio. Nel fine settimana appena trascorso, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio del comune di Frattamaggiore. In particolare, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore hanno identificato 150 persone, controllato 52 veicoli, contestato 8 violazioni del Codice della Strada ed elevato sanzioni amministrative per un totale di 450 euro. Ancora, gli operatori hanno controllato un esercizio commerciale il cui titolare è stato sanzionato per occupazione abusiva di suolo pubblico ed hanno, altresì, denunciato un soggetto per millantato credito a seguito di un intervento presso il locale nosocomio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Controlli a Frattamaggiore: 150 persone identificate, sanzioni e una denuncia per millantato credito Frattamaggiore, controlli straordinari della Polizia: 119 persone identificateVerifiche congiunte tra Polizia di Stato e Municipale: sequestrati due veicoli e contestate 7 violazioni al Codice della Strada Servizi mirati contro... Vomero, controlli nella movida: identificate 120 persone e sanzioni ai localiOperazione interforze nel cuore della movida del Vomero: verifiche su persone, veicoli ed esercizi commerciali, con sanzioni per irregolarità e droga...