Dopo la vittoria contro il Milan, il tecnico della squadra campione in carica ha commentato le chance di vincere il campionato, sottolineando che il Napoli dovrebbe evitare errori mentre l’Inter ha commesso più sbagli. Ha aggiunto che mantenere alta la concentrazione sarà fondamentale nelle prossime partite. Le sue parole arrivano in un momento di grande pressione, con la corsa allo scudetto ancora tutta da definire.

Dove non arriva l'euforia di una vittoria di lusso e del sorpasso al secondo posto, c'è un senso di profonda gratitudine per Antonio Conte nei confronti del suo Napoli. "Questa vittoria lascia tanto entusiasmo e tanta fiducia, perché non bisogna dimenticare che se siamo al secondo posto lo dobbiamo a tutti coloro che hanno sopperito alle assenze diventando costanti. Mancava Hojlund, ma anche Di Lorenzo, Rrahmani, Neres, che sono tutti titolari. Le cose straordinarie le abbiamo fatte nei periodi di emergenza, altre squadre sarebbero naufragate. Penso ad Elmas, grande protagonista quando avevamo tanti assenti, così come Mazzocchi e Beukema. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Conte: "Scudetto? Il Napoli non dovrebbe sbagliare mai, l'Inter più volte... È davvero difficile"

Capello sicuro: «Scudetto riaperto? L’Inter dovrebbe sbagliare altre 2-3 partite, i cambi di Chivu non mi hanno convinto. Il Milan con la Lazio…»Mercato Torino, Simeone torna in patria? Un club lo ha messo in cima alla lista! Calciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli...

Conte aveva avvisato che il secondo anno sarebbe stato il più difficile, e allora perché dovrebbe mollare al terzo?Con la vittoria contro il Lecce il Napoli ha blindato la propria posizione in classifica e, con la sconfitta del Milan di ieri, guarda anche...

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Conte: Scudetto? Speriamo in un passo falso dell'Inter. Napoli realistaIl tecnico azzurro dopo la pesante vittoria contro il Milan si rilancia in classifica e guarda ai nerazzurri primi ... corrieredellosport.it

PRESS CONFERENCE - Napoli, Conte: Scudetto? Mettiamo in ghiaccio la qualificazione in Champions League, Nazionale? Ho il contratto di un altro anno, i giovani? Devono essere ...NAPOLI - Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato in Press Conference dopo la vittoria contro il Milan. Ecco quanto evidenziato da Napoli Magazine: A Napoli forse sfugge quello che abbiamo ... napolimagazine.com

Conte: "Scudetto Speriamo in un passo falso dell'Inter. Napoli realista" facebook

#Conte: “Siamo stati bravi a non naufragare quando avevamo tante assenze. Avevo previsto che Politano potesse essere importante entrando nel secondo tempo. Se l’obiettivo del #Milan e della #Juve è entrare in Champions, non capisco perché non possa x.com