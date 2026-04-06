Conferenza stampa Spalletti post Juve Genoa | Primo tempo da squadra top secondo di livello inferiore Il dubbio è | cosa saremo domani?

Da juventusnews24.com 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partita tra Juventus e Genoa, l’allenatore ha tenuto una conferenza stampa per commentare la prestazione della squadra. Ha detto che nel primo tempo la squadra ha giocato a un livello molto alto, mentre nel secondo tempo si è abbassato. Ha anche sollevato il dubbio su quale sarà il livello della squadra nelle prossime partite. Le sue parole arrivano al termine della 31ª giornata di Serie A 202526.

di Marco Baridon Conferenza stampa Spalletti post Juve Genoa: le sue dichiarazioni dopo il match della 31ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Luciano Spalletti parla in conferenza stampa dopo Juve Genoa, match valido per la 31ª giornata di Serie A 202526. Le sue dichiarazioni. DI GREGORIO – «Ci voleva una roba forte, di livello. Bisognava che nascesse soprattutto da lui in questo caso qui, poteva arrivare anche dall’allenamento. Ultimamente l’ho trovato differente, ho trovato tutti e tre dentro il livello di squadra che ci vuole in questo momento qui. Lui ci aveva messo qualcosa di suo perché gli venisse sfilata la maglia e ci ha messo qualcosa di suo per riprendersi la maglia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Spalletti post Juve Genoa: «Primo tempo da squadra top, secondo di livello inferiore. Il dubbio è: cosa saremo domani?»

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