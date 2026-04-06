Durante una conferenza stampa, l'allenatore ha parlato di un portiere, sottolineando che era necessario un intervento di livello e che la decisione doveva partire da lui stesso. Ha commentato che si trattava di una situazione che richiedeva una risposta forte e che la responsabilità di questa scelta era soprattutto sua. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle motivazioni o alle conseguenze di questa decisione.

Manna duro su Lukaku: «Non siamo contenti, ci saranno delle conseguenze! Oggi tocca a Giovane» Cancelo Barcellona, destino già segnato dopo il prestito dall’Al Hilal? Svelata la volontà sua e quella dei blaugrana Bologna, è Joao Mario mania! Può cambiare davvero il futuro dell’esterno portoghese. La posizione del club rossoblù in vista dell’estate Vinicius fa impazzire i tifosi del Real Madrid: «Al momento giusto rinnoverò e resterò qui a lungo. È il club dei miei sogni!». Annuncio che non lascia dubbi sul suo futuro Cambiaso svela: «Ho vissuto male la settimana in Nazionale, sapevo che non avrei trovato spazio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Conferenza stampa Spalletti: «Di Gregorio? Ci voleva una roba forte, di livello. Bisognava che nascesse soprattutto da lui»

Conferenza stampa Spalletti post Udinese Juve: «La Juventus è squadra di livello quando fa un gioco di livello. Boga? Bravo da esterno e da prima punta»di Redazione JuventusNews24Conferenza stampa Spalletti post Udinese Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della 29ª giornata di Serie A 2025/26...

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: «Mourinho? In un primo periodo ci siamo detti qualcosa, più lui di me, su questo aspetto vince sempre lui. Mercato? Io ho accettato questa Juventus»Loyola Pisa, ufficiale l’arrivo dall’Independiente! Il comunicato del club toscano: le cifre Lucca via dal Napoli? Domani la risposta al Nottingham...

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Spalletti in conferenza: Ho fatto i complimenti a Di Gregorio. David corre più di tutti. Nel primo tempo siamo stati una squadra top, poi…Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro il Genoa. TuttoJuve.com ha riportato le sue parole in diretta: Su Di Gregorio? Ci voleva una roba ... tuttojuve.com

Juve, le parole del tecnico Spalletti in conferenza stampaLe parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa, in vista del match di domani pomeriggio della Juve contro il Genoa ... juvenews.eu

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