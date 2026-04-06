Dopo la partita contro l’Inter, il centrocampista della Roma ha tenuto una conferenza stampa per commentare la sconfitta. Ha parlato di Mkhitaryan, definendolo una persona speciale e rivelando di sentirlo qualche volta al telefono. Ha anche commentato le voci che lo vedrebbero poco incline a metterci sempre la faccia, senza confermare né smentire. Le sue parole sono state riportate nel dettaglio durante l’incontro con i media.

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© Internews24.com - Conferenza stampa Pellegrini post Inter Roma: «Mkhitaryan persona speciale, ogni tanto lo sento per telefono. Ci metto sempre la faccia? Dicono di no…»

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