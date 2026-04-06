Dopo la partita tra Juventus e Genoa, il tecnico del Genoa ha incontrato i giornalisti per commentare l’incontro della 31ª giornata di Serie A. Ha dichiarato di non riuscire a dormire finché la salvezza matematica non sarà raggiunta e ha affermato che il pareggio di oggi non sarebbe stato giustamente meritato. Le sue parole sono state raccolte durante la conferenza stampa successiva al match.

di Marco Baridon Conferenza stampa De Rossi post Juve Genoa: le sue dichiarazioni dopo il match della 31ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Daniele De Rossi parla in conferenza stampa dopo Juve Genoa, match valido per la 31ª giornata di Serie A 202526. Le sue dichiarazioni. RIFAREBBE QUELLE SCELTE DI FORMAZIONE – «Ho sbagliato qualcosina nelle uscite, nelle risalite, o mi son spiegato male o non erano quelle giuste. Non eravamo aggressivi, abbiamo preso gol da un rimpallo e mentalmente non abbiamo reagito. Se ripenso a due momenti brutti della mia esperienza a Genova sono il primo tempo di Roma e quello di stasera. La partita si poteva riaprire, con un quarto d’ora diverso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa De Rossi post Juve Genoa: «Finché non mi salvo matematicamente non dormo la notte. Il pareggio oggi non sarebbe stato meritato»

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