Conferenza stampa Baldanzi post Juve Genoa | Avessimo fatto gol gli ultimi minuti sarebbero andati diversamente

Dopo la partita della 31ª giornata di Serie A tra Juventus e Genoa, il giocatore ha parlato in conferenza stampa. Ha commentato l’andamento del match e ha affermato che se la squadra avesse segnato negli ultimi minuti, il risultato sarebbe stato diverso. Le sue dichiarazioni sono state riportate subito dopo la fine dell’incontro. La partita si è conclusa con un risultato che ha lasciato spazio a diverse considerazioni.

di Marco Baridon Conferenza stampa Baldanzi post Juve Genoa: le sue dichiarazioni dopo il match della 31ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Tommaso Baldanzi parla in conferenza stampa dopo Juve Genoa, match valido per la 31ª giornata di Serie A 202526. Le sue dichiarazioni. COSA GLI HA DETTO DE ROSSI – «Niente di che, di giocare. Ci teniamo una bellissima reazione, abbiamo avuto tante occasioni per far gol e se l’avessimo fatto gli ultimi minuti sarebbero andati diversamente. Siamo vivi». LI TIRA I RIGORI? – «Aaron ha detto che calciava lui, ma i rigori si calciano e si sbagliano. Non è un problema». COME STA – «Ho lavorato tanto nelle due settimane, venivo da un infortunio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Baldanzi post Juve Genoa: «Avessimo fatto gol gli ultimi minuti sarebbero andati diversamente» Conferenza stampa Grosso post Juve Sassuolo: «Abbiamo fatto un’impresa, siamo andati oltre ogni aspettativa. Tornare a Torino è stato bello»di Marco BaridonConferenza stampa Grosso post Juve Sassuolo: le sue dichiarazioni dopo il match della 30ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato... Conferenza stampa Spalletti post Juve Genoa: le sue dichiarazioniJoao Mario Juve, il Bologna studia il riscatto del portoghese: alla Continassa può arrivare presto questa offerta! I dettagli Ederson Juventus,... Si parla di: De Rossi: Norton-Cuffy assente contro la Juventus. Baldanzi può partire dal primo minuto. Juventus – Genoa LIVE (2-0): Bremer porta avanti i bianconeri, McKennie raddoppiaJuventus – Genoa LIVE (2-0): Bremer porta avanti i bianconeri, McKennie raddoppia ... msn.com Juventus-Genoa, le ULTIMISSIME: Perin e Boga in pole, le scelte su Baldanzi e ColomboProbabili formazioni Juventus Genoa - Le possibili scelte di Spalletti e De Rossi per il match della 31^ giornata di Serie A ... fantamaster.it