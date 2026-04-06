In Ucraina, il terreno è disseminato di milioni di mine e proiettili inesplosi, lasciati da decenni di conflitto. La presenza di questi ordigni rappresenta una minaccia costante per le popolazioni locali e le attività agricole nella regione. La rimozione di queste mine richiede operazioni complesse e rischiose, affidate a team specializzati che utilizzano strumenti specifici per mappare e disinnescare le aree minate.

In Ucraina ci sono nel terreno milioni di mine e proiettili inesplosi: rimuoverli richiede un lavoro lentissimo, che potrebbe durare decenni «All’inizio, amici e parenti mi hanno detto che la mia era una scelta folle, ma ora hanno accettato che questo è un lavoro come un altro. Anzi, è un lavoro che aiuta la gente». Kateryna Babayeva, 46 anni, ex benzinaia di Mykolaiv, nel sud dell’Ucraina, è una sminatrice professionista. In altre parole, si occupa di individuare ed eliminare ordigni esplosivi. Il suo luogo di lavoro è un piccolo campo a una quarantina di chilometri da Mykolaiv, dove Babayeva arriva ogni mattina dopo circa un’ora di viaggio in automobile. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Come sminare il paese con più mine al mondo

Stretto di Hormuz, mine e navi affondate: il punto più pericoloso al mondoSarebbero già 18 le navi posamine distrutte dalla Marina degli Stati Uniti nello Stretto di Hormuz e sulle rotte percorse dalle petroliere per...

Dazi Usa al 15%: l’Italia è il secondo Paese più colpito al mondo dalle nuove tariffe doganali di TrumpUn’aliquota universale, pensata per aggirare la sentenza della Corte Suprema, colpisce soprattutto i partner commerciali più fedeli agli Stati Uniti...

Snake Eater II | ACTION | Full Movie in English