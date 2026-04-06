Nel 2026, gli italiani si informano attraverso diversi mezzi. I giovani della Gen Z preferiscono i social media come principale fonte di notizie, mentre le persone più anziane continuano a utilizzare principalmente radio e televisione. Questi dati mostrano come le abitudini di consumo delle notizie siano cambiate nel tempo e varino in base alle generazioni.

Giornali, radio, televisione e social network. Nel 2026, i mezzi per conoscerequello che accade intorno a noisono molteplici. Ma in questomare magnumdi opzioni, come si informano gli italiani? Secondo ilCensis(Centro Studi Investimenti Sociali),oggile prime cinque fonti di notizie più utilizzate sono i telegiornali (47,7%), Facebook (36,4%), i motori di ricerca su internet (23,3%), le televisioni all news (18,9%) e i siti web di informazione (17,2%). Emergono tuttavia delle differenze, giacché, in base all’età, gli italiani usano canali diversi per informarsi. Stando a quanto riportato dalla ricerca “Il consumo di news nell’età delle piattaforme e il ruolo del servizio pubblico” realizzata dalCe. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Come si informano gli italiani nel 2026?

“Comunicato ufficiale”. Grande Fratello Vip, Dario e Alessandra informano gli altri concorrentiL’avventura del Grande Fratello Vip 2026 è partita da pochissimo, ma nella Casa più spiata d’Italia si respira già un clima carico di tensioni,...

ATP Montecarlo 2026: gli italiani nel tabellone di qualificazione e gli accoppiamentiSaranno tre gli italiani presenti nelle qualificazioni dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo: a Matteo Arnaldi e Francesco Maestrelli, infatti, si è...

Piero Marrazzo: Ascoltare i giovani | Eccellenze Italiane

Temi più discussi: Le news sono sempre più social first: così i giovani stanno cambiando l'informazione; Come si informano oggi i giovani?; Acquisto auto: il 64% visita almeno tre concessionarie, l’era (solo) digitale può attendere; IL SOLE 24 ORE * ITALIA: POCO RAPPRESENTATI E SOCIAL FIRST, IL RAPPORTO TRA GIOVANI E NOTIZIE.

Gli italiani si informano sempre di più online, ma cresce la diffidenzaIl nuovo Radar SWG fotografa il rapporto con le notizie digitali The post Gli italiani si informano sempre di più online, ma cresce la diffidenza appeared first on Primaonline - Ultime notizie. msn.com

Google Trends 2025: cosa hanno cercato gli italiani, tra geopolitica e ricetteCogito ergo sum? Di questi tempi meglio il cerco, dunque sono. Le ricerche su Google continuano ad essere lo specchio che ci rivela quali sono le nostre manie, ossessioni, abitudini e paure. E ... ilsole24ore.com

AVVISO SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI Si informano i cittadini che nella giornata di domani il servizio di raccolta differenziata verrà effettuato REGOLARMENTE. Quando: Domani 6 Aprile 2026 Servizio: Regolare secondo il calendario pre facebook