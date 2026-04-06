come fischiano le donne

Con l'inizio del campionato, si riaccendono anche le discussioni sul futuro del calcio italiano. Tra gli argomenti più caldi ci sono le decisioni degli arbitri, spesso al centro di polemiche e commenti da parte di allenatori e tifosi. La questione riguarda sia le chiamate in campo che le eventuali riforme necessarie per migliorare la gestione delle partite. In questo scenario, si continua a osservare con attenzione il ruolo degli ufficiali di gara.

Tra i tanti problemi del calcio italiano c’è anche quello arbitrale. Basterebbe prendere esempio da rugby e da Hollie Davidson, la prima donna a dirigere un match del 6 Nazioni. Anche noi abbiamo una signora in serie A, ma chissà perché. Visto che è tornato il campionato e si continua a discutere su come far rinascere il calcio italiano, parliamo di arbitri per esempio. Si potrebbe copiare cosa fare negli altri sport, che di questi tempi per il pallone non sarebbe una vergogna, o quantomeno lo sarebbe meno di tante altre. E allora il rugby, per dire, che in materia ha molto da insegnare. Tra quei gentleman travestiti da delinquenti (dice un... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Gli arbitri fischiano cose incredibili perché sono le regole che fanno schifo (Times)Campionati diversi stessi problemi: var sotto accusa in Premier per il fuorigioco invisibile, ma è lo stesso discorso dello step on foot in Serie A...

L'8 marzo si celebrano le conquiste e i diritti delle donne. Ecco le più belle frasi per inviare gli auguri a tutte le donneAuguri a tutte le donne per l’8 marzo e non solo con le frasi per la festa della donna scritte dalle più grandi scrittrici, attiviste, attrici e...

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