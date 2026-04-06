I Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno arrestato tre persone tra Artena e Segni, accusate di aver commesso furti aggravati e violenze domestiche. Le operazioni sono state condotte nel corso di un'ampia attività di controllo sul territorio, portando all'identificazione e alla cattura dei sospetti. Gli arresti fanno seguito a indagini avviate in risposta a segnalazioni di reati di natura violenta e furtiva nella zona.

Tre persone sono state fermate dai Carabinieri della Compagnia di Colleferro tra gli enti di Artena e Segni per furti aggravati e violenze domestiche. Gli interventi hanno portato al recupero di refurtiva e all’allontanamento di un aggressore dalla propria compagna. L’operazione ha l’arresto di due cittadini albanesi, rispettivamente di 31 e 32 anni, bloccati dalla Stazione di Artena subito dopo un colpo in un supermercato locale. I due soggetti erano già conosciuti dalle autorità per precedenti attività criminali. Durante le perquisizioni, i militari hanno scoperto che la coppia aveva colpito anche un altro esercizio commerciale situato a Colleferro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Colpo netto dei Carabinieri: 3 arresti tra furti e violenze

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#MonzaVenezia #serieB Colpo di testa ad 1m , Svoboda tocca il pallone in figura con il braccio (aveva saltato davanti al giocatore che va a colpirla) RIGORE !!! Quindi da sta settimana l'episodio di Ricci del derby molto più netto di questo TORNA A ESSERE R x.com