Collinaia agnello in strada salvato dai volontari Anpana nella sera di Pasqua | Chiamateci troviamo una soluzione

Nella serata di Pasqua, una chiamata è arrivata alla sede di un'associazione animalista nel centro della città, segnalando la presenza di un agnello in strada. I volontari dell'associazione si sono mossi prontamente, trovando l'animale e intervenendo per metterlo in sicurezza. La richiesta rivolta al pubblico è di contattarle in caso di situazioni simili, per trovare una soluzione adeguata.

La chiamata alla sede livornese dell'associazione animalista Anpana arriva quando sono le 21 della sera di Pasqua. È la centrale operativa della polizia municipale che al telefono avvisa di una capra vagante in strada, a Collinaia. I volontari, a quel punto, decidono di partire e quando arrivano sul posto trovano dei ragazzi che, fortunatamente, avevano già messo al sicuro l'animale, preservandone l'incolumità ed evitando problemi anche alla circolazione stradale. Si avvicinano per prendere in consegna la capretta e solo allora si rendono conto che, coincidenza in un giorno particolare, si tratta di un agnello. Recuperato il bovino, l'appello social per trovare il proprietario o, comunque, una soluzione per quell'esserino: 335. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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