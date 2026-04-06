Durante il rientro, le strade italiane si sono riempite di lunghi ingorghi, in particolare nel nodo autostradale di Genova. La situazione si è aggravata nel corso della giornata, con le auto che si sono accumulate formando colonne di veicoli che si estendevano per diversi chilometri. Molti automobilisti hanno dovuto attendere ore prima di poter proseguire il viaggio, creando disagi diffusi lungo il percorso.

Il rientro verso casa si trasforma in una prova di resistenza per migliaia di automobilisti lungo il nodo autostradale genovese, dove il traffico si è progressivamente intensificato fino a generare lunghe e continue colonne. È il classico effetto domino del controesodo, amplificato da una rete già fragile e da una pressione turistica che, con il ritorno dalle festività, si concentra nelle stesse direttrici. Il risultato è un sistema che rallenta fino quasi a fermarsi, con tempi di percorrenza che si allungano e una percezione diffusa di blocco. Il quadro più critico si registra sulla A7, dove si sono formati fino a dieci chilometri di coda tra Genova Bolzaneto e Isola del Cantone, in direzione Milano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Code in Italia, il rientro si trasforma in un incubo: chilometri di coda proprio lì

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